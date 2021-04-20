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11:52

Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года

фото ЗакС политика Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года

Италия будет готова возобновить прием туристов из России летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на посла Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - сказал Терраччано.

Пока в Италии три из 20 областей остаются в "красной" зоне повышенного риска по заболеваемости коронавирусом. 26 апреля в стране должны заработать музеи, театры и кинотеатры в "желтых" зонах с ограниченным числом посетителей и зрителей, в "оранжевой" и "красной" зонах представления возможны только на открытом воздухе. Откроются для обслуживания клиентов за столиками бары и рестораны, в том числе в вечернее время, но тоже только на открытом воздухе. Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться к нормальной работе не раньше 1 июня. С 15 мая смогут открыться пляжи и открытые бассейны. Закрытые спортзалы и бассейны возобновят работу не ранее 1 июня. Ожидается, что еще в течение мая будет сохраняться комендантский час по всей стране с 22:00.

Транспортное сообщение России с Италией оказалось закрыто в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Тогда же Россия закрыла границы с другими странами, а спустя почти полгода начала постепенно восстанавливать сообщение.

 

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