Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года

Италия будет готова возобновить прием туристов из России летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на посла Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - сказал Терраччано.

Пока в Италии три из 20 областей остаются в "красной" зоне повышенного риска по заболеваемости коронавирусом. 26 апреля в стране должны заработать музеи, театры и кинотеатры в "желтых" зонах с ограниченным числом посетителей и зрителей, в "оранжевой" и "красной" зонах представления возможны только на открытом воздухе. Откроются для обслуживания клиентов за столиками бары и рестораны, в том числе в вечернее время, но тоже только на открытом воздухе. Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться к нормальной работе не раньше 1 июня. С 15 мая смогут открыться пляжи и открытые бассейны. Закрытые спортзалы и бассейны возобновят работу не ранее 1 июня. Ожидается, что еще в течение мая будет сохраняться комендантский час по всей стране с 22:00.

Транспортное сообщение России с Италией оказалось закрыто в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Тогда же Россия закрыла границы с другими странами, а спустя почти полгода начала постепенно восстанавливать сообщение.