Дело о признании ФБК и штабов Навального экстремистами рассмотрят в закрытом режиме

Мосгорсуд рассмотрит иск столичной прокуратуры о признании ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями в закрытом режиме, передает РИА "Новости".

По словам представителей суда, дело маркировано грифом "секретно".

Накануне представители ФБК сообщили, что им не позволили заранее ознакомиться с материалами, поскольку в них якобы содержится гостайна. При этом в суде тогда заявили, что участвовать в процессе со стороны ФБК сможет только адвокат.

Прокуратура Москвы объявила о подаче иска о признании ФБК, ФЗПГ** и штабов Навального экстремистскими организациями 16 апреля. По версии прокуратуры, организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России