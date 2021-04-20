На Охтинском мысе заметили работающий несмотря на запрет суда бульдозер

На Охтинском мысу ведутся работы с использованием бульдозера, сообщил во "ВКонтакте" градозащитник Юрий Шапчиц.

По его словам, бульдозер перекапывает грунт на глубину более чем полметра, несмотря на наложенные судом меры предварительной защиты. Он обратился в КГИОП, его переадресовали к специалисту, который ведет объект, но связаться с ним Шапчицу не удалось.

В КГИОП заявили со ссылкой на представителя пользователя участка "Газпром", что на мысе вырубают кустарники, передает 78.ru. По словам представителей комитета, бульдозер нужен для погрузки.

8 апреля Куйбышевский суд Петербурга наложил меры предварительной защиты, запретив проводить земляные работы на Охтинском мысе.

Изначально "Газпром" собирался построить на Охтинском мысе небоскреб, но после общественного возмущения строительство было перенесено в Лахту. В начале года появились сведения, что "Газпром нефть" все же намерена построить на мысе офисное здание.

На территории мыса в 2006-2010 годах были найдены стоянки эпохи неолита и раннего металла, мысовое городище, датированное до 1300 года, крепость Ландскрона, крепость Ниеншанц и позднесредневековый могильник. Однако КГИОП признал объектом культурного наследия лишь часть мыса. Защитники мыса предлагают создать там археологический музей, архитектурное бюро "Студия-17" уже подготовило концепцию будущего здания и парка.

фото: Елена Лукьянова / "Новая газета"