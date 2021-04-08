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18:11

Суд запретил "Газпрому" проводить работы на Охтинском мысе на время судебного спора

фото ЗакС политика Суд запретил "Газпрому" проводить работы на Охтинском мысе на время судебного спора

Куйбышевский районный суд наложил меры предварительной защиты на какие-либо земляные работы на Охтинском мысе. Решение принято на заседании 8 апреля по иску градозащитников и депутатов ЗакСа Петербурга к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры из-за отказа ведомства рассматривать заявление археолога Петра Сорокина о выявлении объекта культурного наследия оборонительных сооружений Ландскрона. 

Сейчас Охтинский мыс принадлежит дочерней компании "Газпрома", которая планирует построить там бизнес-центр. Против выступили градозащитники и ряд археологов. Ранее на Охтинском мысе обнаружили остатки части новгородского укрепления и шведских крепостей Ниеншанц и Ландскрона, но комитет признал объектом культурного наследия только часть мыса. Защитники мыса предлагают создать там археологический музей, архитектурное бюро "Студия-17"  уже подготовило концепцию будущего здания и парка. 

На заседании Куйбышевского районного суда один из истцов, градозащитник Павел Шапчиц ходатайствовал о допросе в качестве свидетеля археолога Сорокина. Он показал на карте, где находятся сохранившиеся крепости. Также Сорокин сообщил, что по официальной экспертизе Айрата Ситдикова только небольшая территория якобы представляет ценность и требует сохранения - в нее не вошли обнаруженные самим Сорокиным и его экспедицией открытия. 

- В части Ландскрона там ничего не включено. Там на какой-то промежуточной схеме почему-то показаны небольшие участки рвов юго-западной части, мизерная там какая-то площадь, но в выводах о них речи уже не идет, - рассказал археолог. 

По его словам, в своих отчетах об исследовании мыса все указано. Документ был отправлен в КГИОП, уточнил Сорокин. 

Шапчиц от лица всех истцов попросил на время рассмотрения иска запретить "дочке" "Газпрома" проводить работы на Охтинском мысе. Представитель компании выступил против, отметив, что пока никакая стройка на территории не начата. Судья заявила, что это не может быть достаточным аргументом. Кроме этого, "Газпром" уже заявлял о желании построить на мысе здание, сказала судья. Если же, по ее словам, суд выиграют градозащитники, то их права могут быть нарушены в случае начала каких-либо работ на земле, не входящей в охраняемую зону. 

Отметим, истцами по делу выступают депутаты Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова и Борис Вишневский, а также Анна Капитонова, Владимир Чернышов и Павел Шапчиц.

Напомним, в начале февраля 2021 года президент России Владимир Путин поручил губернатору Петербурга Александру Беглову, министру культуры Ольге Любимовой и главе "Газпрома" Алексею Миллеру проработать вопрос создания историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Подробнее о ситуации с мысом - в материале ЗАКС.Ру

 София Саттарова / изображение: концепция архитектурного бюро "Студия-17"


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