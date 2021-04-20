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17:55

"Интерфакс": На митинг 21 апреля в Смольный подали некорректную заявку

фото ЗакС политика "Интерфакс": На митинг 21 апреля в Смольный подали некорректную заявку

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что петербургские чиновники отклонили заявку на демонстрацию в поддержку Алексея Навального, намеченную на 21 апреля, из-за ошибок в ее оформлении. При этом в первой половине сегодняшнего дня тому же информагентству стало известно от сотрудников комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, что уведомлений по поводу протестной акции в Смольный не поступало.

Ранее аналогичную неудачу потерпели организаторы московской акции протеста. С точки зрения чиновников столичной мэрии, их заявка тоже была написана некорректно.

Напомним, что команда Навального поспешила с проведением всероссийских манифестаций, не став дожидаться, пока свою готовность выйти на них подтвердят 500 тысяч россиян. Это связано со стремительным ухудшением состояния здоровья оппозиционера, голодающего в заключении.

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