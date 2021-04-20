Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг в поддержку Навального 21 апреля

Представители департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы заявили, что не согласовали проведение акции протеста на Манежной площади 21 апреля, передает "Интерфакс".

По словам представителей мэрии, они получили уведомление о проведении митинга вечером 21 апреля на Манежной площади с количеством до 100 тысяч участников. В департаменте заявили, что уведомление было подано с нарушениями, к тому же организатор и уполномоченное им лицо находятся за пределами России.

В мэрии подчеркнули, что проведение этих публичных мероприятий согласовано быть не может, в том числе из-за действующих в столице ограничений по эпидемии коронавируса. Отдельно столичные власти пригрозили организаторам и участникам привлечением к ответственности в случае проведения акции.