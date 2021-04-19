В Генпрокуратуре заявили об административной и уголовной ответственности перед митингами 21 апреля

Генпрокуратура опубликовала заявление в связи с анонсированными на 21 апреля акциями протеста в поддержку Навального по всей России.

В ведомстве заявили, что считают нужным "предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона". Отдельно в Генпрокуратуре напомнили, что соцсети обязаны удалять посты с призывами к участию в несогласованных митингах, иначе их привлекут к административной ответствтенности.

По словам представителей прокуратуры, в интернете "уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие Уголовного кодекса Российской Федерации". Также в Генпрокуратуре заявили о том, что в "вовлечение несовершеннолетних" в митинги образует состав преступления по двум статьям УК, а родителям участвующих в протестах подростков грозит административная ответственность.

Ранее схожее заявление перед митингами опубликовало МВД.