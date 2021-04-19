МВД предостерегло от участия в протестах из-за коронавируса и "провокаций деструктивно настроенных лиц"

МВД на своем официальном сайте опубликовало заявление в преддверии объявленных сторонниками Алексея Навального митингов в ряде городов России.

Ведомство призвало "воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время". В МВД заявили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, и что при массовом скоплении людей возрастает риск заражения.

Также в МВД заявили, что "не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка" и отдельно призвали предостеречь от участия в протестах несовершеннолетних.

"Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться", - заявили в МВД.

Соратники Навального анонсировали митинги в ряде городов России 21 апреля. За день до этого лечащие врачи Алексея Навального опубликовали результаты его биохимического анализа крови, из которых следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов.

19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.