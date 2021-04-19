В РКН пригрозили ответственностью соцсетям за неудаление призывов к участию в митингах 21 апреля

Роскомнадзор опубликовал заявление в преддверии акций протеста 21 апреля в поддержку Навального, пригрозив ответственностью интернет-ресурсам за неудаление призывов к участию в несогласованных митингах.

В РКН заявили, что нашли в интернете "материалы, содержащие запрещенную информацию с призывами к участию в несогласованных протестных акциях". Регулятор обратил внимание "социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ" на "недопущение распространения" подобной информации и "необходимости незамедлительного удаления таких материалов".

Ранее стало известно, что РКН потребовал удалить видео с анонсом протестов, опубликованное на YouTube-канале Алексея Навального.

Соратники Навального анонсировали митинги в ряде городов России 21 апреля. За день до этого лечащие врачи Навального опубликовали результаты его биохимического анализа крови, из которых следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов. 19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.

МВД и Генпрокуратура ранее опубликовали предостережения перед протестами.