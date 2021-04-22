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10:21

ЗакС обратится к Беглову по вопросу шумоизоляция рядом с Пулковским шоссе

фото ЗакС политика ЗакС обратится к Беглову по вопросу шумоизоляция рядом с Пулковским шоссе

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 апреля утвердило депутатский запрос единоросса Алексея Макарова к губернатору Александру Беглову, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Макаров попросил главу города дать оценку ситуации в микрорайоне "Цветочный питомник", жители которого несколько лет добиваются установки шумозащитных экранов вдоль трассы М-20 в районе дома № 105 по Пулковскому шоссе. 

Депутат напомнил, что Выборгский районный суд обязал установить такие экраны ещё в 2015 году, однако сделано этого, по его словам, не было. 

Единоросс сослался на ответ вице-губернатора Максима Соколова, в котором чиновник пообещал, что необходимые работы будут завершены не позднее 25 октября 2022 года. Макаров обратил внимание, что заместитель губернатора проигнорировал его просьбу и не дал оценку длительному неисполнению решения суда. Депутат переадресовал этот вопрос Беглову. Кроме того, Макаров отметил, что, по словам жителей, работы были приостановлены.

Сергей Еремеев


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