В ЗакСе одобрили документ о запрете судимым получать деньги за рассказы о преступлениях

Лидер фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте Александр Тетердинко 23 апреля на заседании комитета по законодательству ЗакСу представил проект федеральной инициативы, навеянной скандальным интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым.

Единоросс предложил запретить бывшим и действующим преступникам получать гонорары за рассказы о своих преступлениях, например, в интервью или в книгах. По мнению Тетердинко, позволять получать выгоду за счёт этого нельзя. Член "Единой России" отметил, что аналогичный нормативный акт, известный как "закон сына Сэма" действует в США.

Согласно тексту проекта постановления, гонорары, выплаченные бывшим осужденным, должны изыматься в пользу государства. Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, почему не в пользу жертв. Тетердинко ответил, что иногда это затруднительно, и привел в пример дело Сергея Мавроди, который тоже писал книги о своей жизни, но совершенные им махинации коснулись очень большого количества людей. Однако соавтор инициативы пообещал подумать над поправкой на тему помощи жертвам ко второму чтению.

Также Тетердинко согласился, что в документе необходимо уточнить, что действие закона не распространяется на декриминализированные преступления. Сразу несколько депутатов заявили ему, что некоторые крупные бизнесмены, когда-то имели проблемы с законом, потому что были фарцовщиками или занимались валютными операциями. Кроме того, Тетердинко напомнили, что книги писали Сергей Королев, Варлам Шаламов и другие известные люди, сидевшие в сталинские времена.

Единоросс Алексей Цивилев посетовал на то, что люди, освободившиеся из мест заключения, не могут устроиться на работу. Творческая деятельность, считает депутат, могла бы им помочь социализироваться и получать доход. Цивилев, тем не менее, пообещал поддержать инициативу из соображений партийной дисциплины, но в итоге воздержался, наряду с Рассудовым и Сергеем Трохманенко из Партии Роста. Остальные члены комитета проголосовали "за".

Сергей Еремеев

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