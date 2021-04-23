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15:01

Депутатам ЗакСа рассказали о квартире петербурженки с 62 хаски

фото ЗакС политика Депутатам ЗакСа рассказали о квартире петербурженки с 62 хаски

На заседании комитета по законодательству Петербурга в пятницу, 23 апреля, обсуждали проблемы горожан, соседи которых содержат много домашних питомцев. 

Присутствовавший начальник регионального управления по ветеринарии Юрий Андреев сообщил депутатам, что на сегодняшний день нет рычагов для помощи этим людям. По его словам, административный кодекс России не предусматривает возможность наказать безответственных хозяев домашних животных.

- 20-30 кошек и собак в квартире - это не предел, - рассказал Андреев. - Мы помним 62 каски в двухкомнатной квартире на проспекте Культуры. Наши приюты - извините за слово, но я его произнесу - выгребают по 100 кошек из студий. Это достаточно сложно, потому что зайти в приватизированную квартиру не так просто и добиться согласия владельцев этих кошек о перемещении в тот же самый приют - это тоже искусство. 

Об актуальности проблемы также заявил депутат-единоросс Сергей Купченко. Он рассказал, что ему тоже приходят жалобы от жителей.

- У меня в Выборгском районе, в МО № 15, есть гражданка, у которой 72 кошки, - поделился Купченко. - Обратились жильцы с нижнего этажа, потому что у нее кошки свободно гуляющие и протечка мочой дошла до нижнего этажа. И тоже никто не может войти. 

Начальник регионального управления по ветеринарии сообщил депутатам, что губернатор Петербурга Александра Беглов попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко внести изменения в федеральный закон об ответственном отношении с животными в части передачи регионам права регулирования правил содержания животных. Андреев отметил, что это будет касаться в том числе и правил выгула собак. 

ЗакС, в свою очередь, планирует отменить действие решения исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов от 1982 года, по которому одна семья может иметь не более одной собаки и кошки, сообщил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Фактически это правило уже давно не действует. Кроме того, по словам Четырбока, будет подготовлен проект федерального закона, аналогичного просьбе, с которой Беглов обратился к Матвиенко. Андреев подтвердил, что инициатива регионального парламента будет не лишней.


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