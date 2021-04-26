"Победа будет за нами": Новосибирский штаб Навального объявил о закрытии

На фоне постановления о приостановлении деятельности штабов оппозиционера Алексея Навального, выданного прокурором Москвы, новосибирский филиал организации объявил о закрытии.

"Все когда-нибудь начавшееся когда-нибудь заканчивается. <…> С завтрашнего дня штаб Навального в Новосибирске прекращает свою работу. Глупо ввязываться в бой, который не выиграть. Надо поберечь людей. <…> Тактическое отступление - годный способ перегруппироваться. Тем более что логика истории на нашей стороне и победа будет за нами", - поделился соображениями глава новосибирского штаба Сергей Бойко у себя в Facebook.

Сам Бойко намерен в ближайшее время акцентировать внимание на региональной повестке.

Прокуратура приостановила деятельность оппозиционных штабов Навального в качестве обеспечительной меры в рамках дела о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистами.

Петербургский штаб о закрытии не объявлял, однако сообщил, что временно "заморозит" свои страницы в соцсетях.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России