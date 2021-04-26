Штаб Навального в Петербурге заморозит страницы в соцсетях

Штаб Навального в Петербурге объявил о заморозке страниц в соцсетях после решения прокуратуры о приостановке деятельности организации.

В штабе подчеркнули, что у них больше нет возможности работать в прежнем формате, поскольку это небезопасно для сотрудников и сторонников.

"Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях", - рассказали представители штаба в Telegram-канале.

26 апреля прокурор Москвы приостановил региональных штабов Навального по иску прокуратуры. Напомним, ведомство требует признать ФБК, штабы Навального и ФЗПГ** экстремистскими организациями: по версии прокуратуры, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".