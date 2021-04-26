18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:49

Штаб Навального в Петербурге заморозит страницы в соцсетях

фото ЗакС политика Штаб Навального в Петербурге заморозит страницы в соцсетях

Штаб Навального в Петербурге объявил о заморозке страниц в соцсетях после решения прокуратуры о приостановке деятельности организации.

В штабе подчеркнули, что у них больше нет возможности работать в прежнем формате, поскольку это небезопасно для сотрудников и сторонников.

"Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях", - рассказали представители штаба в Telegram-канале.

26 апреля прокурор Москвы приостановил региональных штабов Навального по иску прокуратуры. Напомним, ведомство требует признать ФБК, штабы Навального и ФЗПГ** экстремистскими организациями: по версии прокуратуры, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России
** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:53 Получившего удар электрошокером участника митинга 21 апреля арестовали за мат за акции

14:44 Защита Навального подала три иска против администрации ИК-2

13:57 Редактору DOXA Арамяну смягчили меру пресечения, разрешив гулять 2 часа в день

12:54 Главу штаба Навального во Владивостоке решили не арестовывать по делу о перекрытии дорог

25 апреля, 17:55 Врачи обеспокоены здоровьем Навального и просят перевести его в стационар в Москве

24 апреля, 12:45 Шлосберг: Петербург стал пыточной столицей России

24 апреля, 11:16 Квартиру петербургского активиста обыскали в его отсутствие

23 апреля, 21:10 Профессор Зубов: Мы своими руками воссоздали авторитарную систему власти

23 апреля, 20:40 Михнов-Войтенко: Пострадавших на акции протеста в Петербурге начали опрашивать следователи

23 апреля, 19:22 Петербургское ГУ МВД считает законными и обоснованными свои обходы активистов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:53 Получившего удар электрошокером участника митинга 21 апреля арестовали за мат за акции

15:29 Петербургские долгожители получат единовременные выплаты к юбилею

14:54 Для всех петербуржцев вновь стала доступной возможность пройти диспансеризацию

14:44 Защита Навального подала три иска против администрации ИК-2

14:26 В парке Сахарова заложили Аллею ликвидаторов-чернобыльцев

14:04 Суд отказался прекратить дело об обрушении СКК "Петербургский"

13:57 Редактору DOXA Арамяну смягчили меру пресечения, разрешив гулять 2 часа в день

13:27 Суд приостановил деятельность Дома кино до мая из-за проведения "Артдокфеста"

13:21 "Оруэлл — наш": "ОВД-Инфо" насчитал 1984 задержанных на акциях протеста 21 апреля

13:17 Активистка Центрального района Ханина подала документы на праймериз "Единой России"

12:55 Дождливый Петербург вышли убирать 755 единиц техники и более тысячи дворников

12:54 Главу штаба Навального во Владивостоке решили не арестовывать по делу о перекрытии дорог

12:33 Депутаты Госдумы призвали назвать одну из улиц Москвы именем Лужкова

12:28 В Петербурге суд запретил ещё несколько аниме, узрев в них пропаганду аморального поведения

11:59 Nordwind запускает новые региональные рейсы из Пулково

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru