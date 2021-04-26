Мосгорсуд продолжит рассмотрение дела о признании ФБК* экстремистской организацией 29 апреля

В Московском городском суде 26 апреля состоялось предварительное заседание по иску о признании Фонда борьбы с коррупцией* и штабов Навального экстремистскими организациями. Прокурор Москвы приостановил деятельность штабов политика до вынесения решения суда. Само рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

В суде сторонников Алексея Навального представляют адвокаты правозащитного проекта "Команда 29". Юрист Иван Павлов рассказал на сайте своего проекта о "секретных" материалах, с которыми дали ознакомиться защитникам ответчика.

"Это два с половиной тома секретных материалов и два тома с грифом для служебного пользования, каждый том по 200 страниц. Эти материалы не дают ни выписать, ни сфотографировать. И это предполагает довольно длительное изучение. Так что суд погорячился, дав нам на ознакомление всего лишь два дня", - рассказал правозащитник. По его словам, понять, что стало основанием для засекречивания материалов дела, ему не удалось. В документах содержится по большей части лишь информация о задержаниях и административных или уголовных делах в отношении сотрудников штабов Навального.

"Если Алексею [Навальному] понадобится жизнеописание его преследований, собранное в одном месте, то оно есть в Мосгорсуде", - заключил Павлов.

Еще один представитель команды оппозиционера в суде Валерия Ветошкина рассказала ЗАКС.Ру о возможных последствиях для сторонников Навального, в случае если суд признает штабы политика и его организации экстремистскими.

По мнению Ветошкиной, изученные 26 апреля в Мосгорсуде материалы дела могут свидетельствовать о необоснованности требования прокуратуры. Адвокат считает, что оснований для новых уголовных дел в отношении действующих сотрудников организации, которую в будущем могут признать экстремистской, нет.

- Когда организацию признают экстремистской, ее деятельность запрещают и, чаще всего, ликвидируют. Формально это означает, что никаких сотрудников у этой организации не будет, так как юридическое лицо будет ликвидировано, - рассказала Ветошкина в разговоре с ЗАКС.Ру.

Ветошкина отметила, что для тех, кто будет продолжать "активно поддерживать" организацию, признанную экстремистской, предусмотрена уголовная ответственность (ч.2 ст. 282 УК РФ), а использование символики такой организации будет считаться административным правонарушением (ч.1 ст.20.3 КоАП). Те, кто поддерживал ФБК и штабы до момента признания организации экстремистской, не рискуют стать фигурантами уголовных дел, так как принятие решения о признании организации экстремистской не имеет обратной силы. Это касается и волонтеров, и тех, кто делал пожертвования, но юрист допускает, что давление силовиков на сторонников Навального продолжится.

- Я больше прогнозирую, что начнутся бесконечные обыски, изъятие листовок, наклеек. Вот этого всего. Я думаю, что будет такая история, - рассказала юрист "Команды 29".

Следующее заседание по иску московской прокуратуры пройдет 29 апреля. Сторона обвинения передала защите материалы дела, с которыми сотрудники "Команды 29" должны ознакомиться до четверга. Общий вес документов составил около 10 килограммов.

Ранее, 26 апреля, региональные штабы Навального сообщили о "заморозке" своих страниц в соцсетях. В петербургском штабе политика дальнейшие планы организации не комментируют.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

Константин Леньков