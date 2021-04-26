"Продолжают противоправную деятельность": Прокуратура объяснила приостановку работы штабов Навального

Прокуратура Москвы опубликовала на своем сайте сообщение, в котором объяснила решение о приостановке деятельности региональных штабов Навального.

В прокуратуре заявили, что "деятельность общественного движения "Штабы Навального"" приостановили из-за того, что его сотрудники "продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции". В качестве примера в прокуратуре привели протесты 21 апреля. По тем же причинам прокуратура подала в Мосгорсуд заявление о приостановке деятельности ФБК* и ФЗПГ**.

Прокурор Москвы приостановил работу региональных штабов Навального 26 апреля. Напомним, ведомство требует признать ФБК, штабы Навального и ФЗПГ** экстремистскими организациями: по версии прокуратуры, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

После приостановки штабы Навального объявили о заморозке своих страниц в соцсетях и о прекращении работы.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России