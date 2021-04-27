В Новгородской области решили не проводить массовой акции на 9 мая

Глава правительства Новгородской области Андрей Никитин, совещаясь с коллегами по "коронавирусному" штабу, объявил, что День Победы 9 мая в нынешнем году пройдет тихо, без торжеств и массового скопления народа ввиду сложившейся эпидемической ситуации.

"Проведение мероприятий, посвященных 9 мая, будет иметь мемориальный характер, не массовый. То есть мы, безусловно, должны почтить память героев Великой Отечественной войны, и мы это сделаем. Но массовых мероприятий на 9 мая мы никаких планировать не будем. Те, кто будет проводить возложение цветов – это нужно отдельно с Роспотребнадзором проговаривать", - приводятся его слова на сайте регионального правительства.

Никитин, объясняя проявляемую осторожность, сослался также на высокий средний возраст тех, кто обычно находится в центре внимания 9 мая. Отметим, что при этом в области с 30 апреля самоизоляция для пожилых людей перестанет быть обязательной. В течение последнего месяца здесь фиксируют от 30 до 45 новых случаев COVID-19 ежесуточно.