У скульптуры "Печального ангела" почтили память погибших от коронавируса врачей

Днём 27 апреля, в годовщину появления стихийного мемориала "Стена памяти", посвящённого погибшим во время пандемии коронавируса врачам , на набережной реки Карповки инициаторы установки "Печального ангела" Галина Артеменко и Ирина Маслова возложили цветы к мемориалу. На встречу пришёл депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Участники встречи возложили цветы к статуе "Печального ангела" под звуки скрипки — рядом играл приглашенный музыкант. Скрипач переживал: "лишь бы скрипку было слышно" — через дорогу шумели рабочие, укладывая асфальт. Под отрывок из сонаты Иоганна Себастьяна Баха пришедшие почтили память погибших минутой молчания. Галина Артеменко сообщила, что сегодня стало известно об еще одной потере - скончался Сергей Ерамышев, врач-невролог, работавший в "красной" зоне Госпиталя ветеранов войн.

— Нам было важно оперативно, как можно быстрее воссоздать место, куда люди могут приходить, где они могут вспомнить. Мы видим, что за прошедшее время место уже стало знаковым в городе, — рассказал Вишневский корреспонденту ЗАКС.Ру.

Он также сообщил, что вдова скульптора Романа Шустрова Мария Касьяненко сильно переживала из-за критики памятника в соцсетях и того случая, когда представители городских властей пригласили вдову на открытие памятника в тайне от инициаторов установки мемориала. Тогда памятник открыли трижды.

Памятник погибшим медикам на набережной Карповки открыли в начале марта 2021 года. В торжественной церемонии участвовала вдова автора скульптуры Мария Касьяненко. 27 апреля стало известно о смерти Касьяненко. Ее муж, скульптор Роман Шустров погиб 14 мая 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

"Стена памяти" — стихийный мемориал, появившийся в Петербурге в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Петербуржцы начали вывешивать портреты погибших врачей на строительном заборе напротив здания комитета по здравоохранению. Через пять месяцев, в октябре 2020 года, мемориал демонтировали, передав фотографии и рисунки в государственный Музей политической истории России.

Константин Леньков

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