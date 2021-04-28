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11:07

Расходы на выкуп "социалки" станут отдельной строкой в бюджете Петербурга

фото ЗакС политика Расходы на выкуп "социалки" станут отдельной строкой в бюджете Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 28 апреля одобрило во втором чтении проект закона, согласно которому в городском бюджете должны отдельно прописываться затраты города на выкуп социальных, дорожных и коммунальных объектов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Речь идет только об объектах, построенных или строящихся в рамках экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий.

Инициативу подготовили депутаты "Единой России" Сергей Никешин и Денис Четырбок совместно с представителем КПРФ Александром Рассудовым. Они предложили внести соответствующие правки в закон "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге".

Экспериментальных инвестпроектов комплексного освоения территории в Петербурге три: микрорайон "Славянка", жилые комплексы "Юнтолово" и "Северная долина". Депутаты предлагают указывать в бюджете отдельно от общих расходы на приобретение объектов в собственность города в этих локациях.

Первое чтение документ прошел еще в июле 2020 года.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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