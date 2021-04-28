Депутаты дали возможность Смольному сносить невостребованные объекты

Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект Смольного, который дает городской администрации право сносить принадлежащие ей нежилые здания по новым основаниям, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Согласно документу, уничтожить нежилое помещение можно будет в случае, если орган власти или подведомственное ему учреждение сообщит, что у него нет потребности в использовании объекта. При этом два раза подряд при проведении торгов на право заключения договора аренды или продажи здания не должно быть подано ни одной заявки на участие.

Инициатива была внесена в городской парламент еще в июне 2016 года, когда губернатором был Георгий Полтавченко.

За принятие законопроекта проголосовали 39 депутатов. Трое воздержались.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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