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18:23

В ЗВО пообещали устроить салют в Петербурге в День Победы

фото ЗакС политика В ЗВО пообещали устроить салют в Петербурге в День Победы

Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков заявил, что праздничный салют в честь Дня Победы 9 мая в Петербурге состоится, передает "Фонтанка.ру".

Начало салюта запланировано на 22 часа. Ожидается, что тридцать залпов и фейерверк дадут из двух салютных батарей в составе двенадцати 85-мм орудий (Д-44) и десяти салютных установок (2А85).

Перед этим глава комитета по культуре Константин Сухенко допустил, что салют и еще ряд уличных мероприятий ко Дню Победы могут отменить из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, передает "Бумага". 

"Мы планировали салют, но, видимо, из-за эпидемиологической ситуации мы отменим все-таки такие публичные уличные мероприятия. До последнего времени мы говорили о том, что до полутора тысяч [участников] мы уличные мероприятия разрешим, но, к сожалению, несколько ухудшилась статистика, динамика заболеваемости, и, наверное, придется вот эти мероприятия отменить", - сказал Сухенко.

9 мая должен состояться парад Победы на Дворцовой площади. Ранее в Смольном заявили, что пускать на него будут только граждан с отрицательным тестом на коронавирус и при наличии средств индивидуальной защиты. Акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн.


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