Вишневский спросил у МВД, почему уголовные дела возбуждают только за граффити с Навальным

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский в четверг, 29 апреля, направил обращение начальнику регионального управления МВД Роману Плагину. Парламентарий задал несколько вопросов по поводу уголовного дела, которое возбудили по факту появления граффити с портретом Алексея Навального на трансформаторной будке в Пушкарском саду.

Вишневский заметил, что в городе "регулярно появляются граффити, лишенные всяких художественных достоинств, а потому в гораздо большей степени попадающие под диспозицию статьи 214 УК РФ" (вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Он привел в пример рисунки на фасадах Дома Строгановых (Невский проспект, 19, лит. А) и дома 14/52, лит. А по улице Садовой.

"Яблочник" поинтересовался, возбуждены ли уголовные дела по данным эпизодам. Кроме того, депутат попросил разъяснить ему общую практику применения статьи 214 УК РФ в отношении граффитистов.

Напомним, портрет Навального на трансформаторной будке заметили рано утром 28 апреля. Он просуществовал всего несколько часов и был закрашен работниками "Россетей". На следующей день стало известно о возбужденном уголовном деле по статье 214 УК РФ.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.