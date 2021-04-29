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19:49

Петербургским чиновникам рекомендовали ограничить празднование 9 мая на свежем воздухе

фото ЗакС политика Петербургским чиновникам рекомендовали ограничить празднование 9 мая на свежем воздухе

В несколько петербургских муниципалитетов в четверг 29 апреля пришло письмо из комитета по культуре (есть в распоряжение ЗАКС.Ру) с просьбой отменить мероприятия на открытом воздухе в честь Дня Победы из-за ситуации с COVID-19. Судя по адресатам, указанным в документе, письма направляли и главам районов города, а также в комитет по вопросам законности.

"С учетом складывающейся на территории Санкт-Петербурга санитарно-эпидемиологической обстановкой в условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведение культурно-массовых мероприятий вне стационарных площадок не представляется возможным", - говорится в обращение.

Районных руководителей попросили внести изменения в планы мероприятий и совместно с муниципалитетами отменить праздники на открытом воздухе с очным присутствием зрителей. 

Комитет по культуре уточнил, что эта просьба основана на позиции руководителя петербургского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой.

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