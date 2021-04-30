Цивилев предлагает создать приложение для борьбы со скрытыми номерами на парковках

Единоросс из петербургского парламента Алексей Цивилев обратился к часто встречающейся проблеме сокрытия гражданами автомобильных номеров на платных парковках. Для того, чтобы побороть это явление, он предлржил ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" разработать специальное мобильное приложение. Через него, по мысли депутата, социально ответственным горожанам могло бы быть удобно сообщать о случаях сокрытия номеров, а сотрудники компетентных органов смогли бы, в свою очередь, оперативнее реагировать.

"Доказывать, что номер автомобиля скрыл не сам его владелец, а решивший насолить недоброжелатель, не очень разумно. Вряд ли кто-то поедет за вами через весь город, чтобы подкараулить, когда вы оставите машину на платной парковке", - отвечает Цивилев потенциальным скептикам.

Он отмечает, что число недобросовестных автовладельцев растет пропорционально увеличению числа платных парковок, тогда как юридическая ответственность за сокрытие номеров пока не предусмотрена.

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