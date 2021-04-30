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11:34

Цивилев предлагает создать приложение для борьбы со скрытыми номерами на парковках

фото ЗакС политика Цивилев предлагает создать приложение для борьбы со скрытыми номерами на парковках

Единоросс из петербургского парламента Алексей Цивилев обратился к часто встречающейся проблеме сокрытия гражданами автомобильных номеров на платных парковках. Для того, чтобы побороть это явление, он предлржил ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" разработать специальное мобильное приложение. Через него, по мысли депутата, социально ответственным горожанам могло бы быть удобно сообщать о случаях сокрытия номеров, а сотрудники компетентных органов смогли бы, в свою очередь, оперативнее реагировать.

"Доказывать, что номер автомобиля скрыл не сам его владелец, а решивший насолить недоброжелатель, не очень разумно. Вряд ли кто-то поедет за вами через весь город, чтобы подкараулить, когда вы оставите машину на платной парковке", - отвечает Цивилев потенциальным скептикам.

Он отмечает, что число недобросовестных автовладельцев растет пропорционально увеличению числа платных парковок, тогда как юридическая ответственность за сокрытие номеров пока не предусмотрена.


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