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13:15

Штабы Навального включили в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

фото ЗакС политика Штабы Навального включили в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес региональные штабы Навального в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В перечень под разными номерами включены "Общественное движение Штабы Навального"  и одноименное движение с указанием адреса в Москве.

Старший партнер "Апологии протеста" Александр Передрук пояснил ЗАКС.Ру, что включение в перечень Росфинмониторинга означает арест всех банковских счетов организации. Все их денежные средства будут отслеживаться - фактически расходование будет невозможно, сообщил юрист. 

- Я так понимаю, что это все следствие иска прокуратуры. Плюс суд принял обеспечительные меры в отношении штабов Навального. Очевидно, все это в общей канве дела, - считает Передрук.

Решения суда о признании штабов Навального экстремистской организацией пока нет. Напомним, этого добивается прокуратура Москвы, которая также требует признать экстремистами ФБК* и ФЗПГ**.

26 апреля столичная прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до вынесения решения по этим искам. Спустя три дня после этого руководитель сети штабов Леонид Волков объявил об их закрытии по всей стране.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России
** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

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Скриншот с сайта fedsfm.ru

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