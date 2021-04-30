Шишлов встревожен задержанием адвоката Ивана Павлова

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов с беспокойством следит за событиями вокруг главы правозащитного проекта "Команда 29" Ивана Павлова, которого задержали утром 30 апреля по делу о разглашении тайны следствия.

"Осуществление от имени государства в предпраздничный день неотложных следственных действий в отношении адвоката, ведущего в настоящее время резонансные дела, может расцениваться как акт, направленный на устрашение всего адвокатского сообщества", - прокомментировал он преследование известного юриста на своем сайте.

По мнению Шишлова, государство обязано давать возможность адвокатам исполнять их профессиональный долг и выражает надежду на то, что силовики осознают ответственность за свои действия в случае с делом Павлова.

Напомним, главу "Команды 29" задержали в московской гостинице сотрудники ФСБ, после чего были проведены обыски у его родственников и в петербургском офисе его организации. В течение дня стало известно, что его подозревают в разглашении материалов дела против журналиста Ивана Сафронова, которому, в свою очередь, вменяют госизмену.

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