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13:11

Следствие заподозрило Ивана Павлова в разглашении сведений по делу Сафронова

фото ЗакС политика Следствие заподозрило Ивана Павлова в разглашении сведений по делу Сафронова

Руководитель "Команды 29" Иван Павлов рассказал, что претензии силовиков к нему связаны с делом бывшего корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщает Telegram-канал "СвободуСафронову!".

По словам Павлова, следствие вменяет ему два обстоятельства. Первое – что адвокат передал газете "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене. Второе – комментарий Павлова журналистам у здания Лефортовского суда Москвы о том, что в деле появился анонимный свидетель под псевдонимом "Ландер".

Напомним, сотрудники ФСБ пришли с обысками в гостиницу в Москве, где остановился Павлов, и задержали его. Павлову вменяют нарушение ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия). С обысками также пришли к жене Павлова в Петербурге, к IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману и в петербургский офис объединения.

Из-за задержания Павлов не смог присутствовать в суде, где рассматривалось продление меры пресечения Сафронову: его оставили в СИЗО до 7 июля. Павлов отказался дать подписку о неразглашении данных следствия по делу Сафронова. Летом 2020 года Минюст обращался в адвокатскую палату Петербурга с просьбой возбудить дисциплинарное производство из-за этого. Источники сообщали, что это было сделано по просьбе следователей ФСБ, которых решение Павлова не устроило.

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