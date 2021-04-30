Журналиста Ивана Сафронова оставили в СИЗО до июля

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему корреспонденту "Коммерсанта", советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову до 7 июля, сообщает "Новая газета".

В Telegram-канале "СвободуСафронову!" сообщается, что в заседании участвовали два адвоката Сафронова из пяти. Отсутствовал, в том числе, руководитель "Команды 29" Иван Павлов: утром 30 апреля к нему пришли с обыском сотрудники ФСБ и задержали, адвокату вменяют нарушение ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия). С обысками также пришли к жене Павлова в Петербурге, к IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману и в петербургский офис объединения.

Павлов отказался дать подписку о неразглашении данных следствия по делу Сафронова, летом 2020 года Минюст обращался в адвокатскую палату Петербурга с просьбой возбудить дисциплинарное производство из-за этого. Источники сообщали, что это было сделано по просьбе следователей ФСБ, которых такое решение Павлова не устроило.

К 7 июля Сафронов проведет в СИЗО ровно год. Он был арестован в июле 2020 года по обвинению в госизмене, его дело ведется в закрытом режиме, конкретные детали остаются неизвестными. По версии следствия, экс-журналист якобы передавал секретные сведения чешским спецслужбам. Следователь ФСБ предлагал Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников.

В феврале 2021 года Сафронов сообщал, что ему до сих пор не разъяснили сути предъявленных обвинений. Он рассказывал, что чех Мартин Лариш, которого российские спецслужбы считают "вербовщиком", — его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.

фото: Иван Сафронов / Facebook