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12:30

Во Пскове массово заразились коронавирусом индийские студенты

фото ЗакС политика Во Пскове массово заразились коронавирусом индийские студенты

За последние сутки во Псковскую областную больницу поступили 42 индийских студентов, подхватившими коронавирус, о чем сообщается в официальном Telegram-канале региональной администрации. Накануне их было 11.

"Еще у 31 студента, прибывшего из Индии, выявлен COVID19 - всего положительный тест показали уже 42 из 67-и. Все заболевшие находятся в Псковском отделении областной инфекционной больницы. Болезнь у всех протекает в легкой форме", - гласит сообщение.

В Псковской области с 27 апреля наблюдается отрицательная эпидемическая динамика: ежесуточная цифра растет ежедневно, и поднялась она с 45 до 72 человек.

Отметим, что в Индии в последние недели наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа: ежедневно фиксируют свыше 350 тысяч случаев заражения коронавирусом, тела умерших от инфекции не успевают кремировать, из-за чего их складывают на улицах. Российская Федерация бортами МЧС на неделе отправила в Индию гуманитарную помощь, включая медицинское оборудование.

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