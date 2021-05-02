Связанные цепью петербургские комсомольцы провели акцию против политрепрессий

Активисты "Ленинградского комсомола" вышли на акцию против политических репрессий, направленных в сторону оппозиции: встав рядом друг с другом, трое демонстрантов, скованных металлической цепью, призывали горожан поддержать "узников" режима.

"Ребята вышли в центр Питера, связанные одной цепью, с заклеенными надписью "цензура" ртами и с плакатами, где были перечислены фамилии политзаключенных в РФ. Акция проходила под песню "Все пройдет!", - отчитались постфактум мероприятия члены СПб ГО ЛКСМ РФ у себя на странице "ВКонтакте".

Комсомольцев поддержал саратовский коммунист Николай Бондаренко, выйдя с ними в прямой эфир во время демонстрации.

Фото: Петербургское отделение ЛКСМ РФ

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