Макаров получил от Беглова поздравление с днем рождения

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, отмечающий сегодня, 7 мая, 66-й день рождения, удостоился поздравления от губернатора Александра Беглова, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

"Многие годы Вы плодотворно служите Санкт‑Петербургу и его жителям. Лидерские качества, неизменное внимание к людям снискали Вам глубокое уважение коллег и жителей нашего города", - говорится в послании градоначальника.

Губернатор особо выделил эффективные действия единоросса по борьбе с пандемией коронавируса и его активность в том, что касается социальной помощи гражданам. Помимо здоровья и хорошего настроения, Беглов желает Макарову "новых трудовых успехов".

Отметим, что для петербургской политики последних недель стали характерными ставшие уже открытыми противоречия между Бегловым и Макаровым. В марте первый "отправил" его представлять город в Госдуму, однако Макаров, взяв паузу, предпочел снова баллотироваться в городское Заксобрание.

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