Псковский парад прошёл в закрытом режиме ввиду обострившейся COVID-обстановки

Псковский парад Победы 9 мая прошёл у могилы Неизвестного Солдата: при этом торжественное шествие локальных войск прошло удалённым от глаз рядовых граждан ввиду осложнившейся эпидемической обстановке в регионе, проинформировали в пресс-службе местной администрации.

В мероприятии поучаствовали порядка тысячи военных - воины Псковского территориального гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы.

Трансляцию события превентивно организовали в соцсетях и псковских СМИ.

Парады с ограничениями прошли также в Великих Луках, Острове и Стругах Красных. Праздничные салюты перенесены на более поздний срок.

Ранее, напомним, в Псковской области выявили вспышку COVID-19 среди студентов из Индии. С тех пор в регионе фиксируют свыше 50 случаев заболевания ежедневно.