К посольству Татарстана петербуржцы несут цветы и игрушки

Петербуржцы отреагировали на трагедию, случившуюся утром 11 мая в казанской школе №175, куда проник злоумышленник и расстрелял людей из автоматического оружия. Возле здания посольства Татарстана на 11 линии Васильевского острова появился и продолжает расти народный мемориал. Выражая соболезнование и солидарность с семьями погибших детей, люди несут к официальному представительству республики цветы и игрушки. Инициировал акцию Центр городских волонтеров. На месте был замечены зампред комитета по молодежной политике Роман Волконский и председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике Олег Капитанов.

"Произошла страшнейшая трагедия. Скорбит Петербург, скорбит губернатор, члены правительства. Скорбят все граждане. Я сам являюсь отцом четырёх детей. Это страшное горе, невозможно представить. Наша задача не допустить такого впредь. Я понимаю, что это только слова и детей это не вернёт, но мы обязаны сделать так, чтобы такого больше не повторилось", - произнес Капитанов.

Напомним, что 19-летний студент, ранее учившийся в школе №175, открыл огонь во время занятий, в результате чего восемь человек погибло на месте и более двух десятков людей попали в реанимацию, причем некоторые из них - в крайне тяжелом состоянии. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн рублей.

Вскоре после новостей о трагедии президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову ужесточить правила оборота оружия.

Константин Леньков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.