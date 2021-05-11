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11 мая, 16:50

Милонов: Нужно проверять на наркотики владельцев оружия и следить за их соцсетями

фото ЗакС политика Милонов: Нужно проверять на наркотики владельцев оружия и следить за их соцсетями

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, комментируя трагические последствия стрельбы в казанской школе №175, пришел к нескольким выводам, которые в его понимании заслуживают законодательного воплощения. Во-первых, считает политик, владельцев оружия необходимо регулярно, раз в три-пять лет, освидетельствовать у психиатра. При этом проверка в диспансерах, уверен он, не нужна вовсе.

"Человек должен не просто брать справку, потому что в этой справке может быть написано что угодно. Освидетельствование психиатром людей, у которых есть оружие, должно быть регулярным. Может, человек уже давно с ума сошел, а у него лицензия на оружие есть", - приводит его соображение "Газета.Ru".

Во-вторых, продолжил Милонов, следует контролировать ("регулярно и внезапно") таких людей на предмет употребления ими запрещенных психоактивных веществ, причем, по его мнению, одного подозрения в употреблении уже достаточно для лишения лицензии. Наконец, в-третьих, отдельного внимания со стороны силовых структур, как считает единоросс, заслуживают аккаунты владельцев оружия в соцсетях.

"Это необходимо для того, чтобы выявлять, например, причастность владеющих оружием граждан к экстремистским группировкам, которые выступают за насилие. К этому у проавоохранительных органов должно быть особое внимание. Это не значит, что обязательно нужно запрещать, но нужно брать на заметку", - рассудил Милонов.

Напомним, 11 мая 19-летний молодой человек, ранее учившийся в школе №175, устроил массовый расстрел находившихся в ней людей во время учебного дня. В результате погибло девять человек, а в больницах оказалось свыше двух десятков. В Петербурге в знак солидарности с семьями погибших детей к представительству Татарстана несут цветы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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