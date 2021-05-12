ЗакС Петербурга почтил минутой молчания память погибших в Казани

Заседание Законодательного собрания Петербурга в среду, 12 мая, началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в гимназии № 175 Казани.

- Такое горе никого не может оставить равнодушным. Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу из гладкоствольного ружья в школе № 175. Погибли девять человек, семь из которых - дети. 20 человек остаётся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Перед нападением Галявиев зарегистрировал Telegram-канал, в котором объявил о готовящихся убийствах. Позже в других каналах было опубликовано видео фрагмента допроса нападавшего, на котором тот говорит, что всегда ненавидел людей, а месяца два назад осознал, что он "бог".

Сергей Еремеев

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