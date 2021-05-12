Макаров поддержал предложение повысить возраст владения оружием

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил 12 мая, что поддерживает идею повысить минимальный возраст возможности приобретения оружия, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Он отметил, что, если будет необходимо, Заксобрание Петербурга готово выступить с такой инициативой. Однако, по информации спикера, подобный законопроект будет разрабатываться на федеральном уровне.

- Мы всячески это будем приветствовать, - заявил Макаров.

Напомним, предложения повысить возраст владения оружием с 18 до 21 года стали звучать после нападения на гимназию № 175 города Казани.

Сергей Еремеев

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