В двух районах Петербурга установят конструкции для граффитистов

Обещанные прошлым летом чиновниками из КГА специальные конструкции для граффити, над проектом которых работали несколько месяцев, появятся в ближайшее время в парке "Зима-Лето" (Металлострой) и под мостом Бетанкура с Петроградской стороны, передает пресс-служба Смольного. Будучи отдельно расположенными объектами, они включены в программы благоустройства этих участков земли. По мнению губернатора Александра Беглова, проект выполняет как минимум две задачи.

"Первая – мы обезопасим фасады домов, поскольку несанкционированное нанесение изображений на стены зданий запрещено законом. Вторая – уличные художники получат возможность творить и создавать тематические современные пространства. Это важно для культурного и туристического облика Петербурга", - приводятся его соображения.

Следующая локация для установки таких конструкций будет выбрана на территории Красногвардейского района.

Прошлым летом главы КГА и КГИОП провели публичный диспут о правовых границах для граффитистов и путях решения этой проблемы, поскольку коммунальщики часто закрашивают уличные произведения искусства, и это приводит к недопониманию. В нынешнем году громких скандалов такого рода было уже как минимум два: это изображение Алексея Навального на нежилом строении в Петроградском районе и портрет Даниила Хармса на доме, в котором жил писатель, в Центральном.

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