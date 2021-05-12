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12 мая, 19:13

В двух районах Петербурга установят конструкции для граффитистов

фото ЗакС политика В двух районах Петербурга установят конструкции для граффитистов

Обещанные прошлым летом чиновниками из КГА специальные конструкции для граффити, над проектом которых работали несколько месяцев, появятся в ближайшее время в парке "Зима-Лето" (Металлострой) и под мостом Бетанкура с Петроградской стороны, передает пресс-служба Смольного. Будучи отдельно расположенными объектами, они включены в программы благоустройства этих участков земли. По мнению губернатора Александра Беглова, проект выполняет как минимум две задачи.

"Первая – мы обезопасим фасады домов, поскольку несанкционированное нанесение изображений на стены зданий запрещено законом. Вторая – уличные художники получат возможность творить и создавать тематические современные пространства. Это важно для культурного и туристического облика Петербурга", - приводятся его соображения.

Следующая локация для установки таких конструкций будет выбрана на территории Красногвардейского района.

Прошлым летом главы КГА и КГИОП провели публичный диспут о правовых границах для граффитистов и путях решения этой проблемы, поскольку коммунальщики часто закрашивают уличные произведения искусства, и это приводит к недопониманию. В нынешнем году громких скандалов такого рода было уже как минимум два: это изображение Алексея Навального на нежилом строении в Петроградском районе и портрет Даниила Хармса на доме, в котором жил писатель, в Центральном.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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