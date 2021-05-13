В Ненецком автономном округе вылечился последний пациент с COVID-19

В Ненецком автономном округе выздоровел последний COVID-больной пациент, лечившийся амбулаторно. Таким образом, по состоянию на 21 мая регион полностью освободился от вируса: новых случаев в НАО не выявлено.

"На учёте в управлении Роспотребнадзора никто не состоит, сняты с контроля с начала пандемии 11 746 человек", - отчитались в пресс-службе администрации НАО.

С начала пандемии известно о 1097 официально подтверждённых случаях заражения местных жителей COVID-19, скончались 4 пациента.

При этом в НАО по-прежнему действует режим повышенной готовности.

В апреле произошла вспышка заболеваемости коронавирусом среди вахтовиков, однако к маю всем заболевшим удалось излечиться.