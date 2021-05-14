В аппарате Эргашева опровергли информацию об обязательной вакцинации сотрудников райадминистраций

В Смольном заявили, что в районным главам не было спущено директивы об обязательной вакцинации сотрудников местных администраций: речь шла только о стимулировании прививочной кампании, оповестили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
Акцент в разосланных письмах, уточнили в правительстве, был сделан на усиление информационно-разъяснительной работы.
"Посыл письма от вице-губернатора - активизировать проведение разъяснительной работы и прививочной кампании в районах Петербурга, в том числе сотрудников районных администраций", - отметили в аппарате Эргашева.
О том, что в райадминистрации поступили письма с призывом в максимально сжатые сроки вакцинировать своих сотрудников, написала "Фонтанка" днём ранее.
Ни о каком принуждении речи не идёт, акцентировали в Смольном.
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