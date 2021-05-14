В аппарате Эргашева опровергли информацию об обязательной вакцинации сотрудников райадминистраций

В Смольном заявили, что в районным главам не было спущено директивы об обязательной вакцинации сотрудников местных администраций: речь шла только о стимулировании прививочной кампании, оповестили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Акцент в разосланных письмах, уточнили в правительстве, был сделан на усиление информационно-разъяснительной работы.

"Посыл письма от вице-губернатора - активизировать проведение разъяснительной работы и прививочной кампании в районах Петербурга, в том числе сотрудников районных администраций", - отметили в аппарате Эргашева.

О том, что в райадминистрации поступили письма с призывом в максимально сжатые сроки вакцинировать своих сотрудников, написала "Фонтанка" днём ранее.

Ни о каком принуждении речи не идёт, акцентировали в Смольном.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.