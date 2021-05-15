РФ возобновляет авиасообщение с Португалией и Саудовской Аравией

С 25 мая Россия возобновит на взаимной основе пассажирские рейсы в ряд государств на разных котинентах: в Исландию, Мальту, Португалию, Саудовскую Аравию и Мексику, о чем накануне вечером сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

С того же дня будет усилено авиасообщение с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Наконец, с 25 мая станет возможным вылет за границу из аэропортов Магнитогорска, Челябинска, Улан-Удэ, Сыктывкара и Омска.

Отметим, что громким событием нынешней весны стало прекращение из эпидемиологических соображений авиасообщения с Турцией, куда десятки тысяч россиян успели заблаговременно приобрести путевки. Денег им не вернут.