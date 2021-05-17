Петербургских экскурсоводов обяжут носить нагрудные карты и проходить аттестацию

Новые требования для гидов и экскурсоводов планируется отразить в законе "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге". Поправки к документу комиссия по промышленной политике ЗакСа одобрила на заседании 17 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В частности, Смольный должен будет утвердить форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода и гида-переводчика. Кроме того, городскую администрацию предлагается наделить полномочиями по созданию комиссии по аттестации людей, которые проводят экскурсии, и по осуществлению государственного контроля за этими людьми.

Поправки подготовлены в соответствии с изменениями в федеральное законодательство. Депутат "Единой России" Андрей Горшечников, выступая на заседании комиссии, также отметил, что законодательные новеллы связаны с обновленным текстом Конституции России. По его словам, без поправки о приоритете Основного закона страны над международными нормами, новые правила не смогли бы действовать.

- Около 200 изменений в Конституцию были внесены. Псевдодрузей нашей страны интересовало только одно изменение в Конституцию, - отметил Горшечников. - Было положение, которое предусматривало, что соглашения между странами могут быть выше законов Российской Федерации. Но то изменение, которое попало в Конституцию, запрещающее это положение, сегодня привело к такому законопроекту, который мы всячески поддерживаем.

Региональный закон, в случае его принятия, начнет действовать одновременно с федеральным - с 1 июля 2022 года.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.