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10:06

Смольный уточнил, что такое газон, для борьбы с неправильной парковкой

фото ЗакС политика Смольный уточнил, что такое газон, для борьбы с неправильной парковкой

Смольный решил конкретизировать понятие "газон" в правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга, соответствующие поправки 17 мая подписал губернатор Александр Беглов.

В прежней редакции газон определялся как покрытие из травянистых растений естественного и искусственного происхождения. Теперь он уточнен в правилах как "элемент благоустройства", в том числе "частично утративший свои внешние признаки". 

В Смольном считают, что такое уточнение позволит наказывать автомобилистов за парковку на газонах. Губернатор разработал законопроект, в котором предложено установить административную ответственность за подобное нарушение. 

В 2018 году был принят закон о парковках, согласно которому парковка автомобиля на газоне может обернуться для граждан штрафом в 3 - 5 тысяч рублей. Один из петербуржцев попытался оспорить этот закон в суде, но суд встал на сторону законодателей.

 


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