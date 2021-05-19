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12:13

Макаров: КСП Петербурга - лучшая в России

фото ЗакС политика Макаров: КСП Петербурга - лучшая в России

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров во время брифинга 19 мая назвал региональную Контрольно-счетную палату лучшей в стране. 

- Это не медный пятак, чтобы нравиться кому-либо. Это контрольный орган, который должен жёстко пресекать любые попытки нарушений, - заявил Макаров. 

Он также отметил, что в отношении руководителя и аудиторов КСП в СМИ и Телеграм-каналах часто появляются заказные статьи. По мнению Макарова, это связано с принципиальной позицией сотрудников палаты.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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