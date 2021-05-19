Продавцам сельхозпродукции в Петербурге могут разрешить размещать лотки без проведения аукционов

Законодательное собрание Петербурга в среду, 19 мая, приняло в первом чтении законопроект, согласно которому торговцы сельскохозяйственной продукции смогут без аукционов заключать с городом договоры на размещение нестационарных торговых объектов.

Инициативу подготовили депутат от КПРФ Александр Рассудов и единоросс Денис Четырбок. Действие закона предлагается распространить только на субъекты малого и среднего бизнеса.

По словам Рассудова, воспользоваться новыми условиями смогут в том числе предприниматели из других регионов России.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.