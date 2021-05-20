Смольный отказал евангелистам в передаче зданий "Мюзик-холла"

Комитет имущественных отношений Петербурга не нашел оснований для передачи зданий на Английской набережной, 56, находящихся в пользовании театра "Мюзик-холл", в безвозмездное пользование Евангельской христианской церкви "Осанна". Об этом сообщается в ответе зампреда КИО Александра Германа на заявку религиозной организации от 19 мая.

В документе Герман указал, что сотрудники комитета пришли к выводу, что Евангельская христианская церковь "Осанна" "не относится к историческому вероисповеданию Англиканской церкви и не является ее правопреемницей". Поэтому ведомство не считает нужным передавать запрошенные помещения на Английской набережной религиозной организации в безвозмездное пользование на 100 лет.

Заявку на передачу помещений комплекса зданий в бывшей Англиканской церкви евангелисты направили в КИО 26 апреля. В исторической справке они указывали, что в зданиях на Английской набережной, 56, церковные службы проводились с середины 18 века до начала 20-го. Англиканская церковь Иисуса Христа и Евангельская христианская церковь "Осанна" принадлежат к одной конфессии - протестантизму. И это конфессиональное единство представители религиозной организации указали в качестве основания для передачи им зданий для проведения богослужений и других обрядов и церемоний.

Напомним, в начале 2000-х здание бывшей Англиканской церкви было передано Санкт-Петербургской консерватории. А в конце 2016 года правительство Петербурга передало его "Мюзик-Холлу". Тогда это решение вызвало критику, в частности, со стороны депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева. Парламентарий даже писал обращение королеве Великобритании Елизавете II с просьбой повлиять на ситуацию.

фото: gov.spb.ru

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