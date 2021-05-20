"Боятся вакцинации": Петербургские врачи сетуют на отказ горожан прививаться от COVID-19

Жители Петербурга не стремятся побыстрее пройти курс вакцинации от коронавируса, констатировала и. о. заместителя начальника Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) по медицинской части Татьяна Погода в разговоре с "Интерфаксом".

"Проблема в том, на мой взгляд, что жители нашего города почему-то боятся вакцинации. Это вызывает удивление. На мой взгляд, как раз массовой вакцинации - её нет", - переживает медик.

Погода обратилась к горожанам с призывом не опасаться прививок - как минимум потому, что в реанимационный блок госпиталя за всё время не попал ни один человек с COVID-19, полностью завершивший курс вакцинации. Равно как, добавила врач, не зарегистрировано ни одного летального исхода от последствий приёма лекарства у таких пациентов.

Погода отметила более тяжёлое, нежели чем в случае первой и второй волны пандемии, состояние больных, которые поступают в медучреждения в последнее время.

"За время наблюдения за больными с коронавирусной инфекцией совершенно очевидно, что отмечается более тяжелое состояние пациентов. Связано это с тем, что сейчас основная масса пациентов - более 60% - это люди старшей возрастной группы", - заключила медик.

Напомним, сделать прививку от коронавируса в Петербурге можно в 134 прививочных пунктах или в 15 мобильных пунктах.