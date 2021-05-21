В освободившийся от инфекции НАО вновь "завезли" коронавирус

После длительного перерыва в Ненецком автономном округе (НАО) вновь появились граждане, подхватившие коронавирус: один из них вернулся из отпуска и привёз с собой инфекционный "сувенир", проинформировали в пресс-службе региональной администрации.

Один пациент с COVID-19 проходит лечение в больнице Нарьян-Мара, другой - амбулаторно.

С начала пандемии, напомним, в НАО было зафиксировано 1099 случаев заболевания, четыре местных жителя скончались.

Напомним, новые случаи COVID-19 в НАО не регистрировались с 1 мая, а к 13 мая в округе не осталось ни одного инфекционного больного.