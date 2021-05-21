Норвежский Хельсинкский комитет присвоил историку Дмитриеву премию имени Сахарова

Норвежский Хельсинкский комитет решил присвоить пребывающему в заключении карельскому историку Юрию Дмитриеву премию свободы имени Андрея Сахарова.



"Юрий Дмитриев известен своей работой по выявлению жертв советского террора в Карелии, где десятки тысяч людей были расстреляны и убиты без суда и следствия и похоронены в братских могилах. Дмитриев буквально собрал кости жертв в этих массовых захоронениях, опознал их по именам и вернул им достоинство. Вы можете провести черту от времени, когда Андрей Сахаров был политическим заключенным, от его борьбы за то, чтобы Россия взглянула в лицо своему прошлому и важности документирования правды для предотвращения новых злодеяний, вплоть до борьбы Юрия Дмитриева в современной России", - пояснил решение генсекретарь комитета Гейр Хеннеланд.

Историк должен был выйти на свободу уже в ноябре, однако накануне Верховный суд Карелии серьёзно ужесточил ему наказание, прибавив ему 10 лет к уже имеющемуся сроку.

Статья, по которой обвиняют Дмитриева, осталась прежней: ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По остальным статьям, по которым Дмитриева ранее оправдали, дело направлено на пересмотр в горсуд Петрозаводска.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал об уголовном преследовании историка.