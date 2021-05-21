18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:59

Норвежский Хельсинкский комитет присвоил историку Дмитриеву премию имени Сахарова

фото ЗакС политика Норвежский Хельсинкский комитет присвоил историку Дмитриеву премию имени Сахарова

Норвежский Хельсинкский комитет решил присвоить пребывающему в заключении карельскому историку Юрию Дмитриеву премию свободы имени Андрея Сахарова.

"Юрий Дмитриев известен своей работой по выявлению жертв советского террора в Карелии, где десятки тысяч людей были расстреляны и убиты без суда и следствия и похоронены в братских могилах. Дмитриев буквально собрал кости жертв в этих массовых захоронениях, опознал их по именам и вернул им достоинство. Вы можете провести черту от времени, когда Андрей Сахаров был политическим заключенным, от его борьбы за то, чтобы Россия взглянула в лицо своему прошлому и важности документирования правды для предотвращения новых злодеяний, вплоть до борьбы Юрия Дмитриева в современной России", - пояснил решение генсекретарь комитета Гейр Хеннеланд.

Историк должен был выйти на свободу уже в ноябре, однако накануне Верховный суд Карелии серьёзно ужесточил ему наказание, прибавив ему 10 лет к уже имеющемуся сроку.

Статья, по которой обвиняют Дмитриева, осталась прежней: ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По остальным статьям, по которым Дмитриева ранее оправдали, дело направлено на пересмотр в горсуд Петрозаводска. 

ЗАКС.Ру ранее рассказывал об уголовном преследовании историка.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12:23 Петербургские градозащитники обсудили судьбу Охтинского мыса

10:58 В начале июня в Ленобласти откроются два новых парка

10:31 В Петергофе после двухлетней реставрации открыли Екатерининский корпус

9:59 В Томске задержали экс-главу штаба Навального, действующего депутата гордумы Фадееву

20 мая, 20:55 "Агора": Бывшего оператора ФБК Зеленского отправили в колонию до апелляции на приговор

20 мая, 19:59 Комитет по транспорту рассказал о сборе штрафов за нарушение правил парковки с середины лета

20 мая, 19:23 Сады и скверы Петербурга закрыли из-за грозы с ливнем

20 мая, 18:52 Глава Приморского района Цед отчитался о доходе в 3,1 млн рублей за 2020 год

20 мая, 18:44 "Дождь" подал заявление в СК после угроз продюсеру из-за сюжетов о Кавказе

20 мая, 18:26 Эргашев изучил ход строительства Центра ветеринарии на Лиговском проспекте


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:23 Петербургские градозащитники обсудили судьбу Охтинского мыса

12:20 В Смольном утвердили транспортные льготы на время Евро-2020

11:59 Норвежский Хельсинкский комитет присвоил историку Дмитриеву премию имени Сахарова

11:59 "Завхоз" Кукушкина осталась самой состоятельной сотрудницей аппарата ЗакСа

11:56 В России выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 819

11:34 В освободившийся от инфекции НАО вновь "завезли" коронавирус

11:30 Шлосберг собрал 200 "экологических" вопросов граждан к чиновникам Псковской области

11:18 Муниципал: В баре Noir распылили перцовый баллон во время проверки муниципалов Владимирского округа  

10:58 В начале июня в Ленобласти откроются два новых парка

10:31 В Петергофе после двухлетней реставрации открыли Екатерининский корпус

9:59 В Томске задержали экс-главу штаба Навального, действующего депутата гордумы Фадееву

9:33 "Мы знаем, что будут провокации": Памфилова - о выборах в сентябре

20 мая, 20:55 "Агора": Бывшего оператора ФБК Зеленского отправили в колонию до апелляции на приговор

20 мая, 20:28 "Поговорим о достижении счастья": Навальный написал первый пост после выхода из голодовки

20 мая, 19:59 Комитет по транспорту рассказал о сборе штрафов за нарушение правил парковки с середины лета

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru