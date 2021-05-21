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14:43

Петербургские депутаты провели заседание в офисе "Почты России"

фото ЗакС политика Петербургские депутаты провели заседание в офисе "Почты России"

Комитет по законодательству парламента Петербурга свое очередное заседание в пятницу, 21 мая, провел в региональном автоматизированном сортировочном центре "Почты России".

Перед началом обсуждения вопросов для депутатов провели экскурсию. 

"Свыше 700 работников, более 1000 направлений. Только за один день сотрудники нашего центра могут обработать свыше 500 тысяч почтовых отправлений! Именно сюда приходит каждая покупка с того же AliExpress (по Северо-Западу России), только после этого она отправляется покупателю", - написал председатель комитета Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

В ходе заседания депутаты поддержали проект об учреждении премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга имени профессора Ягья для студентов СПбГУ. Кроме того, комитет решил внести в ЗакС поправку, подготовленную к третьему чтению законопроекта о проектах инициативного бюджетирования.

Фото: Telegram/ Четырграм


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