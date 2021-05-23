В Псковской области не могут решить, в каком формате проводить школьные выпускные

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился с посетителями своей страницы в Instagram возникшей перед ним дилеммой в преддверии "последних звонков" в школах. С одной стороны, временами пугающая эпидемическая динамика обязывает чиновников быть осторожными при проведении этих мероприятий и пускать на них по минимуму людей, но с другой - выпускной без родителей представляется главе региона неправильным форматом. На сегодняшний день победило второе соображение, в связи с чем Ведерников в пику позиции Роспотребнадзора "взял на себя персональную ответственность за решение о проведении праздника при участии родителей".

Для этого в области бесплатно протестируют родителей на наличие у них коронавируса, что потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 15 млн рублей. Лаборатории уже работают круглосуточно, стараясь успеть к празднику. При этом уже сегодня Ведерников слышит большое количество критики по поводу его решения и готов его поменять.

Некоторых людей смущает бесплатное ПЦР-тестирование, которое призвано обеспечить безопасность всех участников мероприятия. Мы дополнительно проанализируем эту ситуацию, если увидим, что большинство родителей такой формат не поддерживает, тогда и не будем биться за проведение последних звонков на следующей неделе, а выделенным средствам найдем другое применение", - рассказал губернатор в своем видеообращении.